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Появились первые видео с распаковкой нового флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

HUAWEI Pura 70 Ultra, который недавно был представлен, вызывает большой интерес среди пользователей. Одной из самых уникальных особенностей этого устройства является выдвижная камера, что встречается крайне редко в смартфонах.

Появились первые видео с распаковкой нового флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

Китайские блогеры уже разместили в сети видео, демонстрирующие новинку в действии.

HUAWEI Pura 70 Ultra поставляется с фирменным чехлом-накладкой, сетевым адаптером с портами USB Type-A и USB Type-C, а также кабелем для зарядки. Корпус флагмана имеет скругленные грани, и даже прикрывающее экран стекло плавно загибается по всем сторонам. Задняя крышка выполнена из искусственной кожи.

Особое внимание заслуживает основная камера с дюймовым сенсором, которая автоматически выезжает из корпуса при открытии приложения камеры и спрятана обратно при закрытии.

Кроме того, в этот объектив добавлена регулируемая диафрагма от f/1.6 до f/4.0. Смартфон также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

На данный момент HUAWEI Pura 70 Ultra доступен только в Китае

 

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