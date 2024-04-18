Появились первые видео с распаковкой нового флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

HUAWEI Pura 70 Ultra, который недавно был представлен, вызывает большой интерес среди пользователей. Одной из самых уникальных особенностей этого устройства является выдвижная камера, что встречается крайне редко в смартфонах.

Китайские блогеры уже разместили в сети видео, демонстрирующие новинку в действии.

HUAWEI Pura 70 Ultra поставляется с фирменным чехлом-накладкой, сетевым адаптером с портами USB Type-A и USB Type-C, а также кабелем для зарядки. Корпус флагмана имеет скругленные грани, и даже прикрывающее экран стекло плавно загибается по всем сторонам. Задняя крышка выполнена из искусственной кожи.

Особое внимание заслуживает основная камера с дюймовым сенсором, которая автоматически выезжает из корпуса при открытии приложения камеры и спрятана обратно при закрытии.

Кроме того, в этот объектив добавлена регулируемая диафрагма от f/1.6 до f/4.0. Смартфон также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

На данный момент HUAWEI Pura 70 Ultra доступен только в Китае