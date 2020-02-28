Появились характеристики Samsung Galaxy A11

Samsung готовит новый бюджетный смартфон, который на рынке сменит модель Galaxy A10s. Будущая новинка будет называться Galaxy A11 и про нее уже известные некоторые подробности.

Аппарат получил обозначение SM-A115. В нем установили 6,4-дйюмовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Разрешение матрицы составит HD+. В вырезе будет размещена 8 Мп камера для селфи.

На тыльной стороне устройства установлена тройная камера с основным 13 Мп сенсором, и сканер отпечатка пальца.

По данным источника, в устройстве будет батарея на 4000 мАч, которую можно будет зарядить через USB Type-C.

Пока неизвестно будет ли в смартфоне 3,5 мм разъем для наушников. Данные про процессор и оперативную память тоже не раскрывают.

Известно, что емкость флеш-накопителя будет до 128 ГБ. Презентация и продажи Galaxy A11 должны состоятся в марте.