Появились характеристики Samsung Galaxy A11

Появились характеристики Samsung Galaxy A1128.02.2020 17:06
Samsung готовит новый бюджетный смартфон, который на рынке сменит модель Galaxy A10s. Будущая новинка будет называться Galaxy A11 и про нее уже известные некоторые подробности.
Аппарат получил обозначение SM-A115. В нем установили 6,4-дйюмовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.
Разрешение матрицы составит HD+. В вырезе будет размещена 8 Мп камера для селфи.
На тыльной стороне устройства установлена тройная камера с основным 13 Мп сенсором, и сканер отпечатка пальца.
По данным источника, в устройстве будет батарея на 4000 мАч, которую можно будет зарядить через USB Type-C.
Пока неизвестно будет ли в смартфоне 3,5 мм разъем для наушников. Данные про процессор и оперативную память тоже не раскрывают.
Известно, что емкость флеш-накопителя будет до 128 ГБ. Презентация и продажи Galaxy A11 должны состоятся в марте.
Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
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