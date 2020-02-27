Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов28.02.2020 00:09
Оказалось, что в линейке смартфонов Galaxy S20 есть особенность, о которой не стали упоминать во время презентации.
Как рассказали в компании, в смартфонах есть чип с номером S3K250AF, который имеет очень маленькие размеры.
Микросхема Secure Enclave установлена в аппараты не случайно и предназначена для защиты данных пользователя.
Как оказалось, чип защищает ключи криптовалюты, PIN-код, пароли и ряд другой важной информации.
Микросхема полностью законченная, так как в ней есть микроконтроллер, усовершенствованная система защиты, а также специально оптимизированная ОС.
В России стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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