Поставки мини-светодиодов для новых моделей MacBook Pro ожидаются в третьем квартале

По данным аналитического издания DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, поставщик Apple Global Lighting Technologies начнет поставки компонентов мини-светодиодных дисплеев для моделей MacBook Pro следующего поколения в третьем квартале 2021 года.

Global Lighting начнет поставки новых устройств Apple в третьем квартале 2021 года. Поставщик светопроводных пластин Global Light Technologies (GLT) начнет поставки для нового поколения мини-LED-backlit MacBook Pro в третьем квартале 2021 года, согласно промышленным источникам.

По слухам, Apple планирует новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, каждая с мини-светодиодным дисплеем и улучшенной версией чипа M1. Ожидается, что ноутбуки будут иметь новый дизайн с более плоскими верхней и нижней частью и большим количеством портов, включая возвратный порт HDMI, слот для SD-карты и магнитный кабель питания . Слухи также предполагают, что Touch Bar будет удален в пользу физических клавиш Fn.

Как и в новом iPad Pro, мини-светодиодная подсветка обеспечит более высокую яркость и улучшенную контрастность на новых моделях MacBook Pro.

Несколько источников заявили, что новые модели MacBook Pro будут представлены во второй половине 2021 года, но ведущий Джон Проссер недавно предположил, что по крайней мере одна новая модель MacBook Pro будет анонсирована на WWDC на следующей неделе.

Источник — Астера.