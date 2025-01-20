Главная » Новости

Портал Gizmochina раскрыл европейские цены флагманов Samsung Galaxy S25

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Samsung уже представит свои новые флагманы 2025 года — серию Galaxy S25. Хотя о характеристиках и дизайне моделей уже известно, точные цены оставались в тайне.

По данным анонимного источника Gizmochina, стоимость Galaxy S25 на европейском рынке будет следующей: базовая модель с 128 ГБ памяти обойдется в 909 евро (95 300 руб.), а версия с 256 ГБ — в 969 евро (100 600 руб.).

Модель Galaxy S25+ с 256 ГБ памяти будет стоить от 1159 евро (121 500 руб.), а Galaxy S25 Ultra с аналогичным объемом памяти — от 1459 евро (153 000 руб.).

Согласно этой информации, цены на серию Galaxy S25 останутся на уровне предыдущей серии Galaxy S24, что противоречит слухам о возможном повышении цен.

Тем не менее стоит учитывать, что источник данных новый, и окончательные цены могут отличаться от официальных.

Некоторые характеристики флагманов Galaxy S25 Ultra подтверждены промоматериалами

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.