Портал Gizmochina раскрыл европейские цены флагманов Samsung Galaxy S25

Samsung уже представит свои новые флагманы 2025 года — серию Galaxy S25. Хотя о характеристиках и дизайне моделей уже известно, точные цены оставались в тайне.

По данным анонимного источника Gizmochina, стоимость Galaxy S25 на европейском рынке будет следующей: базовая модель с 128 ГБ памяти обойдется в 909 евро (95 300 руб.), а версия с 256 ГБ — в 969 евро (100 600 руб.).

Модель Galaxy S25+ с 256 ГБ памяти будет стоить от 1159 евро (121 500 руб.), а Galaxy S25 Ultra с аналогичным объемом памяти — от 1459 евро (153 000 руб.).

Согласно этой информации, цены на серию Galaxy S25 останутся на уровне предыдущей серии Galaxy S24, что противоречит слухам о возможном повышении цен.

Тем не менее стоит учитывать, что источник данных новый, и окончательные цены могут отличаться от официальных.