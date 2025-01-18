Некоторые характеристики флагманов Galaxy S25 Ultra подтверждены промоматериалами

За несколько дней до официальной презентации в интернете появились промоматериалы, касающиеся новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25. Утечки подтверждают внешний вид устройств и раскрывают их ключевые характеристики.

Согласно информации, Galaxy S25 Ultra будет оснащён основной камерой на 200 Мп, ультраширокоугольной на 50 Мп и двумя модулями телефото: один на 50 Мп с 5-кратным оптическим увеличением и второй на 10 Мп с 3-кратным увеличением. Аккумулятор устройства будет ёмкостью 5000 мАч, что позволит смотреть видео до 31 часа.

Модель Galaxy S25 Plus получит основную камеру на 50 Мп, телефото на 10 Мп с 2-кратным приближением и ультраширокоугольную на 12 Мп. Аккумулятор у неё будет на 4900 мАч и обеспечит до 30 часов просмотра видео.

Также стало известно о новых функциях, таких как улучшенная съёмка в условиях низкой освещенности и Audio Eraser для удаления лишних звуков из видео. Презентация серии Galaxy S25 запланирована на 22 января.