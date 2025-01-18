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Некоторые характеристики флагманов Galaxy S25 Ultra подтверждены промоматериалами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

За несколько дней до официальной презентации в интернете появились промоматериалы, касающиеся новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25. Утечки подтверждают внешний вид устройств и раскрывают их ключевые характеристики.

Некоторые характеристики флагманов Galaxy S25 Ultra подтверждены промоматериалами

Согласно информации, Galaxy S25 Ultra будет оснащён основной камерой на 200 Мп, ультраширокоугольной на 50 Мп и двумя модулями телефото: один на 50 Мп с 5-кратным оптическим увеличением и второй на 10 Мп с 3-кратным увеличением. Аккумулятор устройства будет ёмкостью 5000 мАч, что позволит смотреть видео до 31 часа.

Некоторые характеристики флагманов Galaxy S25 Ultra подтверждены промоматериалами

Модель Galaxy S25 Plus получит основную камеру на 50 Мп, телефото на 10 Мп с 2-кратным приближением и ультраширокоугольную на 12 Мп. Аккумулятор у неё будет на 4900 мАч и обеспечит до 30 часов просмотра видео.

Также стало известно о новых функциях, таких как улучшенная съёмка в условиях низкой освещенности и Audio Eraser для удаления лишних звуков из видео. Презентация серии Galaxy S25 запланирована на 22 января.

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