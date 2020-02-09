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Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

09.02.2020 13:38

Владельцы компьютеров с операционной системой Windows 7 столкнулись с новой проблемой, которая стал второй по счету с момента официального прекращения поддержки популярной ОС.
Перед прекращением поддержки компания Microsoft выпустила последний патч, который привел к тому что на рабочем столе вместо заставки был черный фон.

Данную проблему в Microsoft признали и пообещали ее исправить, а вчера сообщалось что выпущен новый патч исправляющий возникшую проблему с заставкой.

Теперь в Сети пишут, что при выключении компьютера на экране высвечивается сообщение «У вас нет прав на выключение этого компьютера», но что вызвало этот баг пока неизвестно.

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.

Для этого нужно создать новую учетную запись с правами администратора, а после выйти из нее и зайти в учётной записи администратора, которая была создана изначально.

После этого операционная система позволит завершить работу. Недостаток данного метода заключается в том, что его потребуется выполнять каждый раз как требуется завершить работу.

В Microsoft пока никак не отреагировали на новую ошибку ОС Windows 7, но скорее всего в компании будут вынуждены выпускать еще один патч для исправления ошибки.

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

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