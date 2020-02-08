Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 708.02.2020 15:11
Microsoft еще в 14 января официально прекратила выпуск обновлений для Windows 7, о чем неоднократно сообщалось.
Перед прекращением поддержки разработчики выпустили последний патч для Windows 7, которым «поломали» заставку рабочего стола.
В частности, вместо установленного изображения пользователю отображался черный фон.
Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Обновление Windows 7 с номером KB4539602 пользователи могут установить через панель управления в пункте обновления.
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