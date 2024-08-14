Пользователям в РФ советуют отключить геолокацию в смартфонах ради безопасности

В современных смартфонах стоит отключить несколько автоматических функций и уменьшить яркость экранов, чтобы улучшить работу устройства и защитить личные данные, считают эксперты.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рекомендует отключить геолокацию, если она не нужна, так как она собирает данные для многих приложений, которые не должны знать ваше местоположение.

Также полезно отключить автоматическое обновление приложений, чтобы сэкономить трафик, и внимательно следить за разрешениями, которые запрашивают новые приложения.

Понижение яркости экрана помогает не только экономить заряд, но и защищает зрение. Эксперты советуют внимательно читать условия использования интернет-сайтов, включая политику использования cookies, чтобы понимать, какие данные собираются и как они могут использоваться.

Эксперт по информационной безопасности Александр Черненко отмечает, что мобильные приложения могут быть удобными, но опасными. Он выделяет несколько типов рискованных приложений: «серое ПО», программы, запрашивающие слишком много прав, и приложения с фишинговыми функциями.