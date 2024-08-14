Хакеры научились удаленно создавать карты чужих домов 90% Android-пользователей

Недавнее исследование показало, что смартфоны могут использоваться для скрытого наблюдения за пользователями, создавая точные карты их домов.

Приложения, работающие с GPS, могут собирать данные без ведома владельцев, достигая точности определения окружающей обстановки до 99,6% и отслеживания активности до 87%. Это позволяет составлять детализированные планы помещений.

Проблема затрагивает около 90% пользователей Android, и эксперты опасаются, что такие данные могут использоваться спецслужбами, например, Агентством национальной безопасности США (NSA).

Хотя исследование проводилось на Android, другие смартфоны, в том числе iPhone, также могут быть уязвимы. Специалисты утверждают, что единственный способ полностью защититься — это отказаться от смартфонов.

Исследование охватывало разные географические районы, включая высокие горы и круизные лайнеры. Собранные данные позволяют точно определить внутренние элементы зданий, такие как лифты и коридоры, что подчеркивает серьезность угрозы для конфиденциальности пользователей.