Главная » Новости

Хакеры научились удаленно создавать карты чужих домов 90% Android-пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Недавнее исследование показало, что смартфоны могут использоваться для скрытого наблюдения за пользователями, создавая точные карты их домов.

Приложения, работающие с GPS, могут собирать данные без ведома владельцев, достигая точности определения окружающей обстановки до 99,6% и отслеживания активности до 87%. Это позволяет составлять детализированные планы помещений.

Проблема затрагивает около 90% пользователей Android, и эксперты опасаются, что такие данные могут использоваться спецслужбами, например, Агентством национальной безопасности США (NSA).

Хотя исследование проводилось на Android, другие смартфоны, в том числе iPhone, также могут быть уязвимы. Специалисты утверждают, что единственный способ полностью защититься — это отказаться от смартфонов.

Исследование охватывало разные географические районы, включая высокие горы и круизные лайнеры. Собранные данные позволяют точно определить внутренние элементы зданий, такие как лифты и коридоры, что подчеркивает серьезность угрозы для конфиденциальности пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.