Пользователям рекомендуют немедленно удалить некоторые приложения со смартфона

Первое приложение можно увидеть в меню смартфона под ярлыком, а второе обычно отображается в свойствах приложения.

Эксперты по безопасности компании Check Point назвали приложения, которые пользователям следует удалить со смартфона.

Перечисленные мобильные программы относятся к троянам, которые способны похитить самые важные данные пользователей, а среди них фото, видео, информация о местоположении, а также контакты и сообщения.

Все перечисленные приложения маскируются под сервисы Google, причем если пользователь пытается граничить возможности приложения, то на экране устройства появляется надпись «Вы действительно хотите удалить все данные с этого устройства».