Названы опасные приложения для Android-смартфонов

В Google Play Store обнаружили несколько опасных приложений, которые несут в себе вредоносный модуль.

Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.

Такой шпионский модуль, как сообщается, имеется в приложениях Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages, которые ориентированы на детей и подростков.

Приложения созданы для общения через текстовые сообщения. Благодаря вредоносному модулю злоумышленники без труда получают доступ к устройству пользователя, причем у хакеров есть полный доступ ко всей информации, хранящейся на смартфоне.

Злоумышленники с помощью Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages могут устанавливать на смартфон жертвы другие приложение и делать платные подписки на сервисы.