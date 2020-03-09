Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

Microsoft во второй половине 2019 году активно призывала пользователей Windows 7 перейти на Windows 10.

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7.

Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.

Сейчас доля Windows 10 составляет 57,39%, а у Windows 7 показатель составляет 25,20%.

Таким образом, «семерка» остается одной из самых популярных операционных систем для компьютеров.

Скорее всего от Windows 7 начнут активно отказываться, когда ее прекратят поддерживать разработчики браузеров и другого программного обеспечения.