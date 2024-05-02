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Пользователи ОС Windows 11 стали отдавать предпочтение системе Windows 10

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Возможно, причиной такого оттока являются различные факторы, включая требования к аппаратному обеспечению, совместимость программного обеспечения и другие факторы, влияющие на пользовательский опыт.

Пользователи ОС Windows 11 стали отдавать предпочтение системе Windows 10

Данные из отчета Statcounter указывают на негативную динамику рыночной доли операционной системы Windows 11 в течение последних двух месяцев.

В феврале доля Windows 11 составляла 28,16%, но к апрелю она упала ниже 26% — до 25,65%. В то же время доля Windows 10 увеличилась на 0,96% и превысила 70%.

Такое снижение доли Windows 11 в середине своего жизненного цикла является необычным явлением. Даже предыдущие версии операционных систем Windows, такие, как Windows 8 и 8.1, начали терять долю, после выпуска Windows 10.

Доля Windows 7 снизилась на 0,04% и составила 3%. Однако Windows 8 и Windows 8.1 немного увеличили свою долю на 0,08% и 0,09% соответственно, достигнув значений 0,36% и 0,53%.

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