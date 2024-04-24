Microsoft запустила обновление для Windows 11, которое приносит рекламу в меню «Пуск»

Несмотря на то, что реклама в меню «Пуск» включается автоматически после обновления, пользователи все же смогут отключить ее в настройках персонализации интерфейса Windows 11.

The Verge сообщает, что пользователи Windows 11 массово жалуются на появление рекламы в меню «Пуск» после установки последнего обновления, выпущенного Microsoft.

Обновление с номером сборки KB5036980 было выпущено 23 апреля 2024 года и на данный момент является необязательным. Однако, по мнению The Verge, Microsoft в будущем может сделать его принудительным.

После установки KB5036980 в меню «Пуск» появляется реклама в разделе «Рекомендации». Реклама представляет собой иконки приложений, которые Microsoft предлагает пользователю опробовать. Одним из продвигаемых приложений является менеджер паролей 1Password. В Microsoft считают, что новая функция позволит людям открывать для себя «новые замечательные программы».

The Verge отмечает, что Microsoft проводит эксперименты с рекламой внутри Windows уже более 10 лет, и рекламные вставки присутствуют на экране блокировки и в меню «Пуск» Windows 10, поэтому появление баннеров в Windows 11 неудивительно.