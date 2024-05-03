Пользователи бенчмарка AnTuTu назвали Vivo X Fold3 Pro лучшим смартфоном апреля

В апреле 2024 года был опубликован новый список мобильных телефонов по степени удовлетворенности пользователей, основанный на данных оценочного приложения Antutu. В этом списке лидером стал Vivo X Fold3 Pro с оценкой впечатляющих 95,65%.

Vivo X Fold3 Pro — это новый складной телефон с большим экраном, который успешно сочетает ежедневное использование с мобильностью. Он имеет вес всего 236 г и толщину корпуса всего 5,2 мм после раскладывания.

На втором месте в списке находится Samsung Galaxy S23 Ultra. Хотя у него небольшая громкость звука, он обладает стабильной и превосходной производительностью.

В серии S23 Ultra впервые реализована поддержка крупных моделей с искусственным интеллектом, а еще пользователи положительно оценили обновленную версию пользовательского интерфейса One UI 6.0.

Третье место в рейтинге занимает iQOO 12 Pro, который является хорошо знакомым участником списка экономичности и производительности Antutu. iQOO 12 Pro является стандартным флагманом Android с привлекательным дизайном корпуса, что приятно для пользователей.