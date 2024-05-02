AnTuTu опубликовали Топ-10 самых мощных Android-смартфонов в апреле

Согласно данным от AnTuTu, в апреле 2024 года лидерами в категории флагманских смартфонов и флагманов-убийц остаются ASUS ROG Phone 8 Pro и OnePlus Ace 3V соответственно.
В категории флагманов-убийц список остается практически неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, за исключением Realme GT Neo 6 SE, который поднялся на вторую позицию, а Redmi K70E опустился на третью.
Особое внимание стоит обратить на улучшение производительности Realme GT Neo 5 SE, который показал значительное увеличение баллов по сравнению с прошлым месяцем. Это свидетельствует о серьезной оптимизации и настройке производительности устройства.
Ожидается, что в следующем месяце список может измениться, так как на рынке появились смартфоны с новым чипом Snapdragon 8s Gen 3.
Эти чипы обычно обладают большей мощностью по сравнению с Snapdragon 7 + Gen 3, поэтому OnePlus Ace 3V может потерять свое первое место. Возможными претендентами на вершину списка в мае могут стать Redmi Turbo 3 и iQOO Z9 Turbo.
ТОП-10 производительных флагманов выглядит следующим образом:
OnePlus Ace 3V
Realme GT Neo 6 SE
Redmi K70E
Realme GT Neo 5 SE
Redmi Note 12 Turbo
Oppo Reno 7 5G
iQOO Neo 7 SE
iQOO Z8
Redmi Note 12T Pro
OnePlus Ace Racing Edition
AnTuTu назвали самые мощные смартфоны апреля в разных ценовых категориях