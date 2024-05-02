AnTuTu опубликовали Топ-10 самых мощных Android-смартфонов в апреле

Согласно данным от AnTuTu, в апреле 2024 года лидерами в категории флагманских смартфонов и флагманов-убийц остаются ASUS ROG Phone 8 Pro и OnePlus Ace 3V соответственно.

В категории флагманов-убийц список остается практически неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, за исключением Realme GT Neo 6 SE, который поднялся на вторую позицию, а Redmi K70E опустился на третью.

Особое внимание стоит обратить на улучшение производительности Realme GT Neo 5 SE, который показал значительное увеличение баллов по сравнению с прошлым месяцем. Это свидетельствует о серьезной оптимизации и настройке производительности устройства.

Ожидается, что в следующем месяце список может измениться, так как на рынке появились смартфоны с новым чипом Snapdragon 8s Gen 3.

Эти чипы обычно обладают большей мощностью по сравнению с Snapdragon 7 + Gen 3, поэтому OnePlus Ace 3V может потерять свое первое место. Возможными претендентами на вершину списка в мае могут стать Redmi Turbo 3 и iQOO Z9 Turbo.

ТОП-10 производительных флагманов выглядит следующим образом:

OnePlus Ace 3V

Realme GT Neo 6 SE

Redmi K70E

Realme GT Neo 5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Oppo Reno 7 5G

iQOO Neo 7 SE

iQOO Z8

Redmi Note 12T Pro

OnePlus Ace Racing Edition