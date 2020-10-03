Покупателям Xiaomi Mi 10T раздают бесплатно электросамокаты

Китайская компания Xiaomi привлекает клиентов в Европе с помощью подарков, которые будут доступны покупателям смартфона Xiaomi Mi 10T Pro.

На европейском рынке щедрые подарки будут предоставлять для модели в версии 8/256 ГБ, которая оценена в 649 евро.

Xiaomi Mi 10T Pro сейчас доступен для предварительного заказа и вот именно в этот период покупатели могут получить подарок в виде электрического самоката Mi Electric Scooter Essential.

Оформившие заказ получат смартфон 16 октября, а подарок будет доставлен 18 октября. В Германии за покупку смартфона можно получить в подарок ручной пылесос Mijia.

Также клиенты в Европе могут при покупке Mi 10T Pro получить фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic или портативный аккумулятор на 20 000 мАч.