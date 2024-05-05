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Покупателям в России назвали пять худших моделей смартфонов от Samsung

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Samsung выпускает не только качественные, но и иногда проблемные модели смартфонов, либо устройства с неоправданно высоким ценником.  Издание «Палач» предложило рейтинг из 5 моделей, которые лучше не покупать. В их числе оказались:

  1. Galaxy A15 — хуже прошлогоднего A24. За 1,5 тыс. больше можно взять A24 с лучшим экраном и камерой.
  2. Galaxy A34 — 22 тыс. слишком много, есть лучшие варианты от Xiaomi и Infinix с ценой меньше.
  3. Galaxy A55 — обновленная версия разочаровала слабыми изменениями. За 32,5 тыс. лучше взять модель прошлого года.
  4. Galaxy S23 FE — 42 тыс. за толстые рамки, посредственную камеру и автономность. Худший Samsung.
  5. Galaxy S24 (Exynos) — нагрев в играх из-за чипа. Мало изменений от прошлой модели, поэтому не стоит своих денег.

Источник: Газета.ру. 

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