Покупателям в России назвали пять худших моделей смартфонов от Samsung

Samsung выпускает не только качественные, но и иногда проблемные модели смартфонов, либо устройства с неоправданно высоким ценником. Издание «Палач» предложило рейтинг из 5 моделей, которые лучше не покупать. В их числе оказались:

Galaxy A15 — хуже прошлогоднего A24. За 1,5 тыс. больше можно взять A24 с лучшим экраном и камерой. Galaxy A34 — 22 тыс. слишком много, есть лучшие варианты от Xiaomi и Infinix с ценой меньше. Galaxy A55 — обновленная версия разочаровала слабыми изменениями. За 32,5 тыс. лучше взять модель прошлого года. Galaxy S23 FE — 42 тыс. за толстые рамки, посредственную камеру и автономность. Худший Samsung. Galaxy S24 (Exynos) — нагрев в играх из-за чипа. Мало изменений от прошлой модели, поэтому не стоит своих денег.

Источник: Газета.ру.