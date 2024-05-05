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AnTuTu составили рейтинг лучших устройств Apple по версии пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Недавно опубликованный апрельский рейтинг AnTuTu показал, каким устройствами Apple пользователи были довольны больше всего.

AnTuTu составили рейтинг лучших устройств Apple по версии пользователей

Так, на первом месте лидерства оказался iPad Air 4 с впечатляющим результатом в 96,43% положительных отзывов.

На втором месте расположился iPad 12 mini, который также вызвал положительные эмоции у 95,92% пользователей.

На третьем месте находится iPad Pro 2 с диагональю экрана 10,5 дюйма, получивший 95,89% положительных отзывов.

Смартфон iPhone SE2 не остался без внимания, заняв шестую позицию в рейтинге. Это свидетельствует о его привлекательности среди пользователей Apple.

Также следует отметить присутствие iPhone 8 в топ-10 рейтинга, что подтверждает его продолжающую популярность.

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