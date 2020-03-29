Подробности о чипсете Apple A12Z Bionic в новом iPad Pro

В новых iPad Pro компания Apple установила старый процессор с разблокированным ядром графического ускорителя.

В недавно представленных профессиональных планшетах iPad Pro разработчики установили процессор Apple A12Z Bionic.

Многие думали, что это новый чип, но первые тесты показали, что это A12X Bionic, только со всеми активированными ядрами GPU.

В тестах это показало небольшой рост производительности, но только при работе с графикой.

Предположительно, компания Apple решила сэкономить на разработке процессора. В прошлом году она выпустила A12X Bionic с заблокированным одним ядром, а в текущем году она его разблокировала и показала якобы новый процессор.

Таким образом, Apple получила целый год для разработки совершенно нового чипа, который станет еще мощнее текущего поколения.