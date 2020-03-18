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Apple представила новые iPad Pro и инновационную клавиатуру

18.03.2020 23:18

Apple представила свой новый профессиональный планшет iPad Pro. Эта модель получила большое количество изменений в сравнении с прошлым поколение, а также новую клавиатуру.
Внешне новый iPad Pro практически не изменился, за исключением блока камеры, который теперь выполнен в стиле iPhone.

Основная камера в новинке двойная 12 Мп широкоугольная и 10 Мп сверхширокоугольная.

Впервые в подобных устройствах установили Light Detection and Ranging (LiDAR). Он в «яблочном» планшете нужен для измерения глубины.

Работает датчик до пяти метров, причем его можно использовать как на улице, так и в помещении. LiDAR позволит создавать приложения с дополненной реальностью.

iPad Pro представлен в двух версиях – 11 и 12,9-дюйма. В первой версии разрешение экрана составляет 2388х1668 пикселей, во втором — 2732х2048 пикселей.

В основе новинки лежит процессор A12Z Bionic с дополнительным сопроцессором M12. На рынке будет доступно четыре версии памяти — от 128 ГБ до 1 ТБ. Управлять планшетом можно как пальцем, так и стилусом.

Также к планшету можно отдельно докупить новую клавиатуру, которая теперь предлагается с тачпадом.

Сама клавиатура стала инновационной, и с ее помощью теперь можно регулировать наклон планшета.

Отдельно клавиатуру будут предлагать за 26 990 рублей, что намного дороже, чем прошлые версии чехлов-клавиатур.

Что касается планшетов, то их в России можно будет купить по цене от 69 990 рублей за 11 дюймовую версию и от 86 990 рублей за 12,9-дюймовую.

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