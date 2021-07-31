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Подержанные флагманы от Huawei стали дороже после анонса Huawei P50 и P50 Pro

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Презентация Huawei P50 и Huawei P50 Pro состоялась вчера, и эти аппараты не получили поддержку сетей пятого поколения.

Сразу после презентации новых флагманов на вторичном рынке подорожали смартфоны бренда с поддержкой 5G.

Стоит отметить, что Huawei P50 и Huawei P50 Pro за пару лет стали первыми смартфонами китайской компании, которые не получили 5G модем. В новинках установили чипы Kirin 9000 и Snapdragon 888, но только с поддержкой LTE.

Такое необычное решение связано с санкциями, которые не позволяют Huawei использовать чипы с 5G.

Владельцы прошлых флагманов от Huawei с 5G в данный момент оказались в выигрыше, а те кто сейчас решил их продать начали просить за аппараты более высокую стоимость чем месяц назад.

Huawei P50 Pro получил высшую оценку производительности камеры DxOMark

Huawei Huawei P50 Huawei P50 Pro
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