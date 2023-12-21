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Poco F5 стал первым глобальным смартфоном от Xiaomi на базе ОС HyperOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Xiaomi выпустила свою новую фирменную оболочку HyperOS, основанную на операционной системе Android 14. Изначально планировалось, что она появится в первом квартале 2024 года.

Первым смартфоном, получившим международную версию HyperOS, стал флагманский Poco F5. Он работает на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2, выпущенном в мае 2023 года. Эту информацию можно найти на странице Xiaomi.

Также ожидается, что в ближайшее время обновление HyperOS получат смартфоны Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Ultra, Redmi Note 12, Redmi Note 12S и планшет Xiaomi Pad 6.

Однако компания уточнила, что обновление будет распространяться постепенно из-за загруженности международных серверов.

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