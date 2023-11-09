Названы продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi, которые перейдут на HyperOS

Владельцы устройств Xiaomi, которые не нашли свою модель в списке первых получателей обновления HyperOS 1.0, не должны отчаиваться. Компания планирует постепенно расширять список совместимых устройств, включая модели Redmi и Poco. Это означает, что со временем все больше пользователей Xiaomi сможет наслаждаться новейшей операционной системой и ее преимуществами.
HyperOS 1.0 привносит не только свежий дизайн и улучшенную производительность интерфейса, но и новые возможности для системных приложений. Это позволит пользователям получить более гладкую и удобную работу с устройством, а также расширить функциональность и оптимизировать использование различных приложений.
Распространение HyperOS 1.0 на глобальном уровне свидетельствует о стремлении Xiaomi улучшить пользовательский опыт и поддерживать свои устройства актуальными и конкурентоспособными на рынке. Это подтверждает отношение компании к долгосрочной поддержке своих продуктов и удовлетворении потребностей своих клиентов.
С I квартала 2024 года обновление HyperOS станет доступно для следующих моделей Xiaomi:
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 11T
Xiaomi Pad 6