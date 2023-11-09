Названы продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi, которые перейдут на HyperOS

Владельцы устройств Xiaomi, которые не нашли свою модель в списке первых получателей обновления HyperOS 1.0, не должны отчаиваться. Компания планирует постепенно расширять список совместимых устройств, включая модели Redmi и Poco. Это означает, что со временем все больше пользователей Xiaomi сможет наслаждаться новейшей операционной системой и ее преимуществами.

HyperOS 1.0 привносит не только свежий дизайн и улучшенную производительность интерфейса, но и новые возможности для системных приложений. Это позволит пользователям получить более гладкую и удобную работу с устройством, а также расширить функциональность и оптимизировать использование различных приложений.

Распространение HyperOS 1.0 на глобальном уровне свидетельствует о стремлении Xiaomi улучшить пользовательский опыт и поддерживать свои устройства актуальными и конкурентоспособными на рынке. Это подтверждает отношение компании к долгосрочной поддержке своих продуктов и удовлетворении потребностей своих клиентов.

С I квартала 2024 года обновление HyperOS станет доступно для следующих моделей Xiaomi:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6