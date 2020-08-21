Почти в три раза подешевел iPhone 7 в РФ

Текущее сравнение ведется от стартовой цены смартфона, которая была актуальна на момент старта продаж.

Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на Hi-Tech Mail.ru, сейчас самая низкая цена на iPhone 7 составляет 23 450 рублей, и это за версию на 32 ГБ.

На старте продаж в 2016 году стоимость компактного аппарата составляла 60 тыс. рублей.

Стоит отметить, что iPhone 7 даже спустя четыре года является актуальным смартфоном, к тому же он до сих пор поддерживается Apple и работает на актуальной прошивке.

Еще в нем есть защита от воды по стандарту IP67, и это при том, что сейчас не во всех актуальных смартфонах до 25 тыс. рублей есть такая защита.

Единственными недостатками в iPhone 7 в данный момент можно назвать небольшой экран – 4,7-дюйма и одинарную основную камеру на 12 Мп.

У iPhone 7 есть старшая версия, которая называется iPhone 7 Plus и у нее ежу установлен 5,5-дюймовый экран и двойная камера с основным датчиком на 12 Мп.