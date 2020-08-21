В следующем месяце ожидается презентация новых флагманских смартфонов от американской компании.

Наряду с презентацией производитель объявит о снятии с продажи некоторых моделей смартфонов.

Как выяснили источники, Apple намерена снять с продажи три актуальные модели iPhone, а еще стало известно, что еще одна модель станет официально дешевле.

Если верить источнику, то с продажи будут сняты такие смартфоны как iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, причем случится это после презентации новых флагманов.

При этом iPhone 11 начнут предлагаться по цене 540 долларов.