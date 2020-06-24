Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Эксперт рассказал, что на современных смартфонах не нужно держать включенным Bluetooth.

Как пишут «РИА Новости», ссылаясь на старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, включенным Bluetooth могут без проблем воспользоваться злоумышленники, к тому же включенная функция быстрее разряжает смартфон.

Эксперт рекомендует выключать Bluetooth в те моменты, когда он не нужен, так как в противном случае можно позволить злоумышленникам воспользоваться случаем и завладеть данными владельца.