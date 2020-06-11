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Почему не стоит пользоваться чужим зарядным устройством для смартфона

11.06.2020 20:42

Неоригинальные зарядки для смартфонов могут не только привести к поломке устройства, но также и потере данных.

Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм».

По словам Когана, у дешевых зарядных блоков для смартфонов может быть несовпадение по вольтажу и частоте импульса, в сравнении с оригинальным блоком питания.

К тому же неоригинальные зарядные блоки могут не иметь высокой степени защиты, а это может привести к пожару.

Помимо этого, через блоки питания и кабели смартфон пользователя могут взломать, так как порой в неоригинальных зарядках установлено шпионское ПО, через которое во время зарядки смартфона хакер может похитить данные пользователя, и даже установить вредоносное ПО.

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