Петербургские стартаперы разработали «Тиндер для коров» для селекционеров

Стартап-студия Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины представила цифровой сервис «Генстор» (Genstore), позволяющий прогнозировать племенную ценность крупного рогатого скота. В профессиональной среде его уже прозвали «тиндером для коров» — благодаря функции подбора идеальной пары для племенных телок.

Приложение, доступное как на сайте, так и в мобильной версии, предлагает животноводам инструмент, с помощью которого можно за час оценить селекционную перспективу скота. Система обрабатывает свежие и архивные данные, используя математические модели, и позволяет ранжировать быков и коров по геномным показателям. Тестовая функция подбора быков уже внедрена и станет доступной широкой аудитории до конца 2025 года.

Разработчик проекта Вадим Олонцев сообщил, что на текущий момент база сервиса включает сведения по более чем 35 тысячам голов, преимущественно голштинской породы. Также представлены данные по джерсейской и айрширской породам. Информация включает генеалогические линии до пятого поколения и поступает как от международных геномных реестров, так и от российских хозяйств и институтов, включая ВНИИПлем.

Цель «Генстора» — ускорить импортозамещение в племенном животноводстве, подчеркнул разработчик. Программа оценивает более 40 признаков племенной ценности: от продуктивности и фертильности до экстерьера и генетических рисков. При этом система автоматически распознаёт быков по фотографиям, а клиенту необходимо лишь загрузить исходные данные.

По словам Олонцева, точность прогнозов достигает 80%. Цифровой анализ помогает эффективно отбирать животных для последующей полной геномной оценки, что снижает затраты на селекцию.

Инициатива соответствует государственной политике в области племенного животноводства. Ранее Минсельхоз сообщил о запуске Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР). С марта 2026 года регистрация племенного поголовья станет обязательной. Сначала учёту подлежат крупный рогатый скот и лошади, затем — свиньи и птица. Ожидается, что системой будут пользоваться более 2,2 тыс. предприятий.