В России разрабатывается ещё одна мобильная и десктопная ОС

Александр Калинин, IT-инвестор и бывший глава НКК и компании «Аквариус», объявил о намерении разработать мобильную и десктопную операционные системы с помощью своих компаний «СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro. По его словам, новая ОС будет создана для потребителей.

Калинин сообщил, что «СМИ Холдинг» также планирует разработать eSIM-модуль и операционную систему на базе Android Open Source Project. В то же время CommuniGate Pro собирается выпустить десктопную ОС в течение трех лет, однако подробности и размеры инвестиций пока остаются неизвестными, при этом отмечается, что серверы с данными будут располагаться в России.

Эксперты выражают сомнение в успешности новых ОС, отмечая, что создание десктопной системы может обойтись в миллиарды рублей и занять много времени. Они также предупреждают, что ОС на базе Android могут иметь те же риски, что и зарубежные продукты, поскольку их разработка ведется Google.

На российском рынке уже представлено более восьми мобильных ОС, включая «Аврора» и Rosa Mobile. Представители отрасли добавили, что, несмотря на новые разработки, Минцифры не планирует ограничивать рынок. Успех таких систем зависит от наличия квалифицированных специалистов, которых не хватает в стране.

Источник: Коммерсантъ