Первый iPhone с 1 ТБ памяти выйдет во вторник

Аналитик Минг-Чи Куо сделал прогноз в воскресенье, за несколько дней до падения Apple.

За несколько дней до мероприятия Apple California Streaming 14 сентября в новом отчете для инвесторов от аналитика Минг-Чи Куо говорится, что он ожидает, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут иметь конфигурацию хранилища 1 ТБ (h / t 9to5Mac). Куо также говорит, что iPhone 13 и iPhone 13 mini будут иметь конфигурации хранения 128, 256 и 512 ГБ, но не 64 ГБ.

Куо также сказал, что он ожидает, что Apple представит AirPods 3 на мероприятии во вторник, но Apple, вероятно, сохранит AirPods 2 доступными. Он предупреждает, что на iPhone 13 может повлиять нехватка цепочки поставок, как сообщалось ранее, но ожидает, что это будет ограниченно влиять на поставки iPhone 13.

Предыдущие утечки и слухи указывали на линейку iPhone 13, которая будет включать четыре модели тех же размеров, что и прошлогодние модели . Ожидается, что новые телефоны будут иметь улучшенные камеры, которые включают режим видеопортрета и режим астрофотографии , улучшенный сверхширокоугольный объектив и лучший оптический зум для видеозаписи.

Другие слухи вокруг Apple Watch 7 предсказывают более быстрый процессор и новый дизайн оборудования, включая большие экраны и новые циферблаты. Ожидается, что iPad Mini также получит большой редизайн.

Осеннее мероприятие начнется в 13:00 по восточноевропейскому времени 14 сентября и станет виртуальным событием, транслируемым из Apple Park.