Первая партия смартфонов Honor 30 распродана за 1 минуту

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.26 EUR/RUB: 82.62 BTC/USD: 8756.9

22 мая : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Первая партия смартфонов Honor 30 распродана за 1 минуту

21.04.2020 21:19

Бренд Honor 21 апреля объявил о старте продаж новых смартфонов Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ на территории Китая.
Новинка оказалась настолько востребована, что ее первая партия была распродана всего за одну минуту.

Объёмы продаж первой партии не раскрывают, но сообщается, что с ее продаж компания получила 300 млн юаней или 42,2 млн долларов.

Зная стоимость можно сказать, что первая партия состояла из 100 тыс. экземпляров максимум, если учитывать базовую конфигурацию.

Если считать по максимальной стоимость, то тираж будет около 55 тыс. смартфонов.

Первая партия смартфонов Honor 30 распродана за 1 минуту

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги