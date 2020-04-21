Первая партия смартфонов Honor 30 распродана за 1 минуту

Бренд Honor 21 апреля объявил о старте продаж новых смартфонов Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ на территории Китая.

Новинка оказалась настолько востребована, что ее первая партия была распродана всего за одну минуту.

Объёмы продаж первой партии не раскрывают, но сообщается, что с ее продаж компания получила 300 млн юаней или 42,2 млн долларов.

Зная стоимость можно сказать, что первая партия состояла из 100 тыс. экземпляров максимум, если учитывать базовую конфигурацию.

Если считать по максимальной стоимость, то тираж будет около 55 тыс. смартфонов.