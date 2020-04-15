Представили смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro

Китайская компания провела презентацию новых флагманских смартфонов бренда Honor.

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G, которые имеют схожий дизайн, но немного отличаются в характеристиках.

Так, у смартфонов есть подэкранные сканеры, загнутые по краям экраны, корпус толщиной 8,38 мм и вес 190 г.

Дисплеи новинок имеют диагональ 6,57 дюйма, а выполнен он по технологии OLED и имеет разрешение 2340 x 1080 точек.

Старшая модель получила еще и частоту обновления экрана 90 Гц и частоту отклика сенсорного слоя 180 Гц. Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G работают на процессоре Kirin 990, а еще они получили систему жидкостного охлаждения.

Автономность смартфонам обеспечивает батарея на 4 000 мАч с поддержкой 40-ватной зарядки у 30 Pro и 27-ватной – у 30 Pro+.

Что касается камер, то фронтальная камера в аппаратах двойная и имеет модули на 32 и 8 Мп. В основной камеры обычного Honor 30 Pro будут датчики Sony IMX600 на 48 Мп и сверхширокоугольный модуль на 16 Мп.

При этом у версии с плюсом будет большой датчик на 50 Мп 1/1,28 дюйма Sony IMX700, а такой сенсор используется и в Huawei P40 Pro. Вторая камера также на 16 Мп.

В целом основная камера Honor 30 Pro+ имеет пятикратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Также в камерах смартфонах есть телевики на 5 Мп. Еще в новых устройствах стоит отметить наличие Wi-Fi 6+ и Android 10 с Magic UI 3.

Если говорить о ценах, то Honor 30 Pro в версии 8/128 ГБ обойдется в 566 долларов, а вариант 8/256 Гб оценили в 622 доллара.

Honor 30 Pro + также будет представлен на рынке в двух конфигурациях и это 8/128 и 12/256 ГБ по цен6е 707 и 778 долларов соответственно. Продажи новинок стартуют 21 апреля.