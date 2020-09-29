Новые iPhone 12 появятся в магазинах 5 октября

В компании Apple ранее официально сообщили о том, что поставки новых смартфонов задержатся, при этом о переносе сроков их презентации упоминаний не было.

Согласно последним сообщениям инсайдеров, дебют новых iPhone 12 состоится 13 октября и через несколько дней они станут доступны для заказа.

Если верить новым данным, то первые партии смартфонов нового поколения отправятся в магазины 5 октября, причем источник уточняет, что для начала в магазинах появятся только недорогие модели iPhone 12 mini и iPhone 12.

Если источник прав, то можно ожидать, что смартфоны будут представлены действительно в середине октября.

Также этот источник выяснил, что указанные выше модели смартфонов будут предложены в трех конфигурациях с объёмом памяти 64, 128 и 256 ГБ.

Между тем накануне сообщалось, что iPhone 12 Pro Max станет единственным в линейке, который окажется полноценным флагманом.