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Новые iPhone 12 появятся в магазинах 5 октября

29.09.2020 16:43

В компании Apple ранее официально сообщили о том, что поставки новых смартфонов задержатся, при этом о переносе сроков их презентации упоминаний не было.
Согласно последним сообщениям инсайдеров, дебют новых iPhone 12 состоится 13 октября и через несколько дней они станут доступны для заказа.

Если верить новым данным, то первые партии смартфонов нового поколения отправятся в магазины 5 октября, причем источник уточняет, что для начала в магазинах появятся только недорогие модели iPhone 12 mini и iPhone 12.

Если источник прав, то можно ожидать, что смартфоны будут представлены действительно в середине октября.

Также этот источник выяснил, что указанные выше модели смартфонов будут предложены в трех конфигурациях с объёмом памяти 64, 128 и 256 ГБ.

Между тем накануне сообщалось, что iPhone 12 Pro Max станет единственным в линейке, который окажется полноценным флагманом.

Модель iPhone 12 Pro Max станет единственным полноценным флагманом

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