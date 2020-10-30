Перекупщики продают на «Авито» референсные видеокарты RTX 3070 за 70 тыс. рублей

Сразу после официального старта продаж GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 они стали дефицитными, и сейчас из можно только купить на «Авито» по завышенной цене.

На сайте бесплатных объявлений предлагают референсные видеокарты GeForce RTX 3070, которые у партнеров NVIDIA оценивается в 45 000 рублей.

На «Авито» перекупщики за референс просят 70 000 рублей. Стоит отметить, что в России новые видеокарты можно было приобрести только в онлайн-магазине DiHouse и AliExpress.

Количество предложений новой серии GeForce RTX было ограничено, и как пишут пользователи в соцсетях, через несколько минут после старта продаж магазин DiHouse из-за большой нагрузки «упал».

На Aliexpress было доступно всего несколько единиц видеокарт и их раскупили мгновенно. Сейчас референсные видеокарты у российских партнеров NVIDIA купить невозможно.

Напомним, на российском рынке рекомендованные розничные цены на GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 составляют: 45 490 руб., 63 490 руб. и 136 990 руб. соответственно.