Перекупщики продают на «Авито» референсные видеокарты RTX 3070 за 70 тыс. рублей

Перекупщики продают на «Авито» референсные видеокарты RTX 3070 за 70 тыс. рублей30.10.2020 14:08
Сразу после официального старта продаж GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 они стали дефицитными, и сейчас из можно только купить на «Авито» по завышенной цене.
На сайте бесплатных объявлений предлагают референсные видеокарты GeForce RTX 3070, которые у партнеров NVIDIA оценивается в 45 000 рублей.
На «Авито» перекупщики за референс просят 70 000 рублей. Стоит отметить, что в России новые видеокарты можно было приобрести только в онлайн-магазине DiHouse и AliExpress.
Количество предложений новой серии GeForce RTX было ограничено, и как пишут пользователи в соцсетях, через несколько минут после старта продаж магазин DiHouse из-за большой нагрузки «упал».
На Aliexpress было доступно всего несколько единиц видеокарт и их раскупили мгновенно. Сейчас референсные видеокарты у российских партнеров NVIDIA купить невозможно.
Напомним, на российском рынке рекомендованные розничные цены на GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 составляют: 45 490 руб., 63 490 руб. и 136 990 руб. соответственно.
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