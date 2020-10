ASUS представила новые видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

AMD представляет сегодня три новые видеокарты серии Radeon RX 6000, которые возьмут на себя новейшие графические процессоры Nvidia серии RTX 3000. Есть Radeon RX 6800 XT (649 долларов), которая лучше RTX 3080 ; Radeon RX 6800 (579 долларов), которую можно сравнить с RTX 2080 Ti или RTX 3070 ; и, наконец, Radeon RX 6900 XT (999 долларов США), которая противостоит гиганту RTX 3090 от Nvidia .

Все три основаны на новейшей технологии от AMD RDNA 2, которая также находится внутри PS5 и Xbox серии X. Эти новейшие карты Radeon будут поддерживать трассировку лучей с аппаратным ускорением для игр нового поколения, и AMD обещает сразиться с Nvidia в компьютерных играх с разрешением 4K и 1440p.

Новый Radeon RX 6800 XT за 649 долларов нацелен на RTX 3080 от Nvidia, обещая производительность в играх 4K и 1440p, которая соответствует или превышает последнюю карту Nvidia за 50 долларов меньше. Он оснащен 16 ГБ памяти GDDR6, базовой тактовой частотой 2015 МГц, тактовой частотой в ускоренном режиме 2250 МГц, производительностью графического процессора 20,74 терафлопс и всего 72 вычислительными блоками.

AMD поделилась некоторыми ранними тестами, которые показывают, что Radeon RX 6800 XT превосходит RTX 3080 в разрешении 4K в Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Forza Horizon 4 и других. Он также соответствует RTX 3080 в Shadow of the Tomb Raider , Gears 5 и Doom Eternal . Если эти результаты будут одинаковыми в более широком диапазоне игр, то Radeon RX 6800 XT, безусловно, выглядит многообещающим для стабильной игровой производительности 4K.

Собственные тесты AMD также похожи на 1440p с теми же тестированными играми. Очевидно, нам нужно будет полностью протестировать эту карту против RTX 3080, но похоже, что AMD удалось сопоставить или превзойти новейший графический процессор Nvidia в ряде игр. AMD достигла этих улучшений производительности, сохранив при этом энергопотребление меньше, чем у RTX 3080 от Nvidia. RX 6800 XT потребляет до 300 Вт мощности, а RTX 3080 — до 320 Вт.