Перечислены смартфоны, которые будут официально представлены на следующей неделе

На второй неделе 2024 года ожидается много новых смартфонов от пяти различных брендов.

Два мероприятия состоятся в Китае, где Oppo и Honor представят свои новые флагманские модели. Также Motorola выпустит новый бюджетный смартфон с поддержкой 5G на рынке Индии.

Остальные три конференции будут проводиться по всему миру. Asus представит свои новые игровые смартфоны, а Poco анонсирует новые модели среднего уровня.

Наконец, Oppo выведет свои новые телефоны Reno на международные рынки. Все это делает вторую неделю 2024 года очень насыщенной в плане новых выпусков смартфонов.

Итак, одним из первых смартфонов, который дебютирует 8 января становится серия Oppo Find X7. Также будет представлен Asus ROG Phone 8, Motorola Moto G34 5G, Poco X6 Series и Poco M6 Pro, Oppo Reno 11 Series и Honor Magic 6 Series.