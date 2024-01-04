Oppo отчиталась о более 1 млн проданных смартфонов серии Find X7 в Китае

Компания Oppo готовится к запуску флагманской серии смартфонов Find X7 на китайском рынке. Старт предпродажам уже дан, и на следующей неделе запустят «живые» продажи и состоится полноценная презентация.

Официальный выход Find X7 и Find X7 Ultra в Китае запланирован на 8 января 2024 года. Предварительные продажи устройств уже открыты, и теперь компания объявила, что уже было продано более 1 млн экземпляров модели серии. Это явно свидетельствует о популярности этих грядущих флагманских смартфонов.

Напомним, что Find X7 оснащен процессором Dimensity 9300, который дополнят до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ внутренней памяти.

С другой стороны, ожидается, что Find X7 Ultra будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и аналогичными конфигурациями памяти.

Обе модели имеют схожий дизайн: спереди есть отверстие под камеру с изогнутыми краями, а сзади — двухцветная панель с массивным модулем камеры.

Сзади у Find X7 установлена тройная камера, в то время как у модели Find X7 Ultra — четыре камеры. Последняя является первым смартфоном, оснащенным основной камерой Sony LYT-900 с разрешением 50 мегапикселей и первым, предлагающим двойной перископный телефотообъектив.