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Павел Дуров: IP-адреса и номера телефонов в Telegram выдаются по запросу с 2018 года

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На прошлой неделе Павел Дуров сообщил о взаимодействии с правоохранительными органами и выдаче им IP-адресов и номеров мобильных телефонов пользователей, нарушающих правила Telegram.

Павел Дуров: IP-адреса и номера телефонов в Telegram выдаются по запросу с 2018 года

В своём новом посте Дуров уточнил, что его предыдущий комментарий мог создать впечатление о значительных изменениях в работе Telegram. Однако он отметил, что с 2018 года политика конфиденциальности позволяет раскрывать властям данные о преступниках в большинстве стран.

По словам Дурова, Telegram всегда предоставлял IP-адреса и номера телефонов опасных преступников, если поступали корректные юридические запросы. Эта информация доступна для проверки через бота @transparency, который показывает количество обработанных запросов.

В качестве примера он привел Бразилию, где в первом квартале 2024 года мессенджер ответил на 75 юридических запросов. Во втором квартале было 63 запроса, а в третьем — 65. В Индии, являющейся крупнейшим рынком для Telegram, данные пользователей были предоставлены по 6992 запросам за первые три квартала 2024 года.

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