Telegram начал выдавать IP-адреса и телефоны пользователей по запросу

Telegram улучшил свою функцию поиска, которая позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов. Однако некоторые злоумышленники использовали этот поиск для продажи незаконных товаров.

В последние недели команда модераторов с использованием ИИ сделала поиск в Telegram более безопасным. Проблемный контент, обнаруженный в Поиске, больше недоступен. Если кто-то всё еще найдет что-то небезопасное или незаконное, его просят сообщить об этом через @SearchReport.

Чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, Telegram обновил свои Условия обслуживания и Политику конфиденциальности. Теперь ясно указано, что IP-адреса и номера телефонов нарушителей могут быть переданы властям по законным запросам.

«Эти меры должны помочь защитить пользователей. Поиск в Telegram предназначен для общения и получения новостей, а не для продажи запрещенных товаров. Telegram не позволит недобросовестным пользователям угрожать безопасности своей платформы для почти миллиарда людей» — говорится в сообщении мессенджера.