Главная » Новости

На ПМЭФ продемонстрировали отечественный планшет «Р-ТАБ»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 60 Опубликовано

«Р-Таб» представляет собой новое достижение российской компании «Рутек» в сфере мобильных устройств.

На ПМЭФ продемонстрировали отечественный планшет «Р-ТАБ»

«Рутек» удивила посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новым устройством — планшетом «Р-Таб», разработанным теми же специалистами, что и популярный российский смартфон «Р-Фон«.

Один из ключевых моментов, отличающих «Р-Таб» от других устройств на рынке, заключается в его использовании отечественной операционной системы Rosa Mobile (Роса Мобайл).

На ПМЭФ продемонстрировали отечественный планшет «Р-ТАБ»

Хотя производитель пока не раскрыл подробности о ценах и технических характеристиках, посетители форума имели возможность лично ознакомиться с прототипом «Р-Таб».

Отмечается, что планшет получил привлекательный алюминиевый корпус, а стоимость устройства обещает быть более доступной, чем у российского планшета Yadro Kvadra_T, который дебютировал в апреле 2024 года по цене 41 990 рублей.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.