На ПМЭФ продемонстрировали отечественный планшет «Р-ТАБ»

«Р-Таб» представляет собой новое достижение российской компании «Рутек» в сфере мобильных устройств.

«Рутек» удивила посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новым устройством — планшетом «Р-Таб», разработанным теми же специалистами, что и популярный российский смартфон «Р-Фон«.

Один из ключевых моментов, отличающих «Р-Таб» от других устройств на рынке, заключается в его использовании отечественной операционной системы Rosa Mobile (Роса Мобайл).

Хотя производитель пока не раскрыл подробности о ценах и технических характеристиках, посетители форума имели возможность лично ознакомиться с прототипом «Р-Таб».

Отмечается, что планшет получил привлекательный алюминиевый корпус, а стоимость устройства обещает быть более доступной, чем у российского планшета Yadro Kvadra_T, который дебютировал в апреле 2024 года по цене 41 990 рублей.

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