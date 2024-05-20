Отечественный смартфон Р-ФОН выйдет в продажу в следующем году

Согласно данным руководителя «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ), розничные продажи российского смартфона Р-ФОН запланированы на 2025 год.

Компания «Рутек» провела презентацию устройства в декабре 2023 года, а предзаказы начали приниматься в начале 2024 года, однако на данный момент покупатели могут оформлять заказы только в корпоративном секторе.

Цена Р-ФОНа пока еще не разглашается, но судя по его характеристикам и функциональности, он может попасть в категорию доступных устройств. Он оснащен 6,7-дюймовым 120 Гц AMOLED-экраном, батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, а также камерами разрешением 50, 2 и 16 Мп.

Похоже, что его цена будет сопоставима с бюджетными смартфонами из Китая, стоимостью около 20-25 тысяч рублей. Ожидается, что информация о цене будет объявлена в ближайшее время.

Компания «Рутек» разрабатывает собственную операционную систему «РОСА Мобайл» и драйверы для аппаратных компонентов с целью обеспечить безопасность пользователей.

Это требует значительных инвестиций в разработку, поскольку они не полагаются на готовые драйверы, как это делают некоторые другие российские производители ОС. Основной акцент делается на безопасности и контроле над устройством.

Представители российских магазинов электроники пока не прокомментировали перспективы и возможный успех Р-ФОНа на отечественном рынке. Компания «Рутек» также не раскрывает информацию об объемах производства, поскольку они зависят от спонсоров.

Кроме того, в декабре прошлого года было объявлено о разработке второго продукта от «Рутека» — планшета Р-ТАБ, который также будет работать на базе операционной системы «РОСА Мобайл».

Источник: hi-tech.mail.ru.