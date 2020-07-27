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ОС Android опередила iOS по лояльности пользователей

27.07.2020 14:58

При этом ранее ситуация была иной, так как лояльность пользователей iOS была гораздо выше, чем у Андроида.
Однако, новое исследование показало, что ОС Android опередила iOS по лояльности пользователей, хотя разница оказалась небольшой.

Так, например, преданность пользователей Android составила 91%, тогда как показатель у iOS уже составляет 86%.

Специалисты говорят, что ситуация изменилась на фоне того, что компания Google за последние годы серьезно улучшила свою операционную систему, сделав ее более интересной и стабильной.

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