При этом ранее ситуация была иной, так как лояльность пользователей iOS была гораздо выше, чем у Андроида.

Однако, новое исследование показало, что ОС Android опередила iOS по лояльности пользователей, хотя разница оказалась небольшой.

Так, например, преданность пользователей Android составила 91%, тогда как показатель у iOS уже составляет 86%.

Специалисты говорят, что ситуация изменилась на фоне того, что компания Google за последние годы серьезно улучшила свою операционную систему, сделав ее более интересной и стабильной.