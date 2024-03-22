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Опубликованы первые подробности о глобальном смартфоне OnePlus Nord 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Накануне китайская компания OnePlus представила свою новую модель OnePlus Ace 3V, который первым среди смартфонов получил процессор Snapdragon 7+ Gen 3.

Позже инсайдер Макс Джамбор  заявил, что этот смартфон появится на глобальном рынке, а его название будет OnePlus Nord 4. Впрочем, эта информация может быть верной, учитывая, что в прошлом году компания сначала запустила Ace 2V, а затем вывела на глобальный рынок улучшенную версию этого смартфона с названием Nord 3.

Эти модели отличались лишь камерами, в то время как остальные характеристики оказались идентичными.

 

 

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