Опубликованы новые снимки iPhone 12 в различных чехлах

В Сети распространили фотографии еще не анонсированных смартфонов от американской компании.

Источниками фотографий выступили производители чехлов, которые уже показали аксессуары для iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

В частности, на снимках представлены макеты смартфонов в разных чехлах.

Напомним, что iPhone 12 в 2020 году будет представлен 4 моделями, среди которых младшая будет с диагональю 5,4 дюйма, два смартфона получат 6,1-дюймовый экран и самый старший аппарат оснастят 6,7-дюймовым экраном.

Как ранее сообщалось, устройства выйдут в продажу с запозданием на несколько недель, а их презентация может пройти в несколько этапов и тоже может быть перенесена на более поздние сроки.