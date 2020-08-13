Презентация новой линейки iPhone 12 задержится до октября

Ранее в американской компании официально сообщили о том, что выход флагманских смартфонов задержится на несколько недель.

При этом тогда не сообщалось, перенесут ли презентацию устройств, но инсайдеры заявляли, что дебют iPhone 12 пройдет традиционно в сентябре, тогда как в продажу смартфоны выйдут с задержкой.

Согласно новым данным, Apple изменит подход к презентациям новых продуктов. В дальнейшем дебют новых продуктов будет проходить в несколько этапов.

Так, первыми дебютируют часы и планшеты, через месяц-два покажут флагманские айфоны.

Часы Watch и планшеты iPad, как сообщил инсайдер, будут показаны 7 сентября, а 12 октября уже пойдет презентация новой линейки iPhone 12.

19 октября, как сообщается, начнутся их продажи, а с 12 октября для заказа будет доступен только iPhone 12. Предзаказы на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max планируются начать в ноябре.