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Опубликованы краткие характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A

31.05.2020 22:47

Xiaomi уже обновила все серии своих смартфонов, за исключением начальной, которая выходит под брендом Redmi.

Серия Redmi 9 должна быть представлена в ближайшее время. Точной даты презентации аппаратов пока не озвучили, в том числе производитель даже пока не начал тизерную кампанию, которую как обычно проводят перед выходом любого смартфона от Xiaomi.

Но несмотря на это инсайдеры уже узнали некоторые характеристики будущей серии, и в этом году она будет состоять из моделей Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.

Сообщается, что в Redmi 9 установят процессор MediaTek Helio G70 и 4 ГБ оперативной памяти, а постоянной памяти в устройстве будет 64 ГБ.

Источник пишет, что аппарат получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и батарею на 5000 мАч. Смартфону также приписывают четверную камеру.

Redmi 9C и Redmi 9A от Redmi 9 уже будут отличаться разрешением экрана (HD+), количеством камер расположенных в блоке на тыльной стороне и процессором.

Самым простым устройствам линейки приписывают чип MediaTek Helio G25, который пока даже не представлен.

Стоимость Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A будет от 92 долларов до 180 долларов в зависимости от модели и объёма памяти.

Данные про смартфоны предоставил авторитетный инсайдер Sudhanshu, который уже неоднократно сообщал достоверную информацию про аппараты Xiaomi.

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