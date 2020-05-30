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Обзоры рынков

На фото из соцсети обнаружили огромный смартфон от Xiaomi

30.05.2020 18:03

Загадочный смартфон очень большой по размерам, к тому же его постарались скрыть под чехлом, который скрывает особенности устройства.
В социальной сети Weibo директор новых продуктов Xiaomi опубликовал фото ящика с большим количеством смартфонов.

Среди всего этого разнообразия есть неизвестный аппарат, который выделяется на фоне других своими размерами.

На фото из соцсети обнаружили огромный смартфон от Xiaomi

На снимок сразу обратили внимание авторитетные инсайдеры Mukul Sharma и Digital Chat Station, которые отметили, что этот аппарат бренда Redmi, и он относится к начальному уровню.

На фото из соцсети обнаружили огромный смартфон от Xiaomi

По предварительным данным это Redmi 9 4G. Ожидается, что в этом смартфоне установят 6,6 или 6,7-дюймовый экран с разрешением HD+. Батарея в будущей новинке будет на 5000 мАч.

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