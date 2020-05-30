На фото из соцсети обнаружили огромный смартфон от Xiaomi

Загадочный смартфон очень большой по размерам, к тому же его постарались скрыть под чехлом, который скрывает особенности устройства.

В социальной сети Weibo директор новых продуктов Xiaomi опубликовал фото ящика с большим количеством смартфонов.

Среди всего этого разнообразия есть неизвестный аппарат, который выделяется на фоне других своими размерами.

На снимок сразу обратили внимание авторитетные инсайдеры Mukul Sharma и Digital Chat Station, которые отметили, что этот аппарат бренда Redmi, и он относится к начальному уровню.

По предварительным данным это Redmi 9 4G. Ожидается, что в этом смартфоне установят 6,6 или 6,7-дюймовый экран с разрешением HD+. Батарея в будущей новинке будет на 5000 мАч.