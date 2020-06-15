Опубликованы фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Со стопроцентной уверенностью нельзя утверждать, что это макеты именно iPhone 12 и iPhone 12 Pro, но источник снимков утверждает, что макеты были созданы на 3D принтере по чертежам, имеющимся в распоряжение производителей чехлов.

В социальной сети Twitter были опубликованы фото макетов смартфонов от Apple, а также фото с экрана монитора, на котором можно увидеть чертеж смартфона в CAD-программе.

Если отталкиваться от ранних слухов, то iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут выглядеть именно так.

В самой младшей модели серии будет установлен 5,4-дюймовый экран, в его старшей версии применят 6,1-дюймовый дисплей, iPhone 12 Pro получит 6,1-дюймовый дисплей, а iPhone 12 Pro Max оснастят уже 6,7-дюймовым экраном.

Напомним, ранее сообщалось, что новые iPhone будут стоить от 649 до 1099 долларов в зависимости от версии и объёма памяти.